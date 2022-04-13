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Среда, 13 апреля, 2022

В скопинской администрации провела заседание комиссия по безопасности дорожного движения

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В скопинской администрации провела заседание комиссия по безопасности дорожного движения

7info7

12 апреля в администрации Скопинского района состоялась комиссия по безопасности дорожного движения под председательством заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрия Бобкова.

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В ходе заседания было рассмотрено несколько вопросов: анализ дорожно-транспортных происшествий на территории района за первый квартал этого года,  повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах и организация профилактической работы в образовательных учреждениях по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с детьми и подростками.

По последнему вопросу отчиталась и.о. начальника управления образования Скопинского района Галина Повивкина, которая доложила, что в образовательных учреждениях проводится профилактическая работа с родителями и  учащимися с приглашением представителей МО МВД России «Скопинский». Далее на заседании состоялось обсуждение предстоящих ремонтных работ и состояние дорожного полотна.

Совещание прошло в конструктивной деловой обстановке. По всем вопросам повестки дня приняты решения, направленные на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения в Скопинском районе.

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