В Скопине вопрос создания единого округа вынесли на публичные слушания

12 февраля в Скопине прошли публичные слушания по проекту решения городской Думы «О преобразовании муниципальных образований Рязанской области путем объединения поселений, входящих в состав Скопинского муниципального района Рязанской области, с городским округом город Скопин Рязанской области». Их цель – выяснить мнение населения по вопросу преобразования муниципалитетов в единый округ. В публичных слушаниях участвовали депутаты, местные жители, представители власти. Председатель Думы Николай Егоров изложил порядок их проведения и пояснил, кто имеет право для выступлений и предложений, сообщило издательство «Пресса».

С докладом по основному вопросу выступила исполняющая обязанности главы администрации Скопина Ирина Ланина. Она рассказала, что проектом решения предлагается переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой в пределах административно-территориальных границ. Это позволит обеспечить единство в решении вопросов местного значения.

«Создание округа позволит собрать воедино кадровые, финансовые и управленческие ресурсы, а сэкономленные средства направить на решение текущих вопросов, – отметила Ирина Ланина. – Сохранятся административные структуры в микрорайонах и поселениях, которые войдут в состав администрации муниципального округа, создав единую вертикаль власти. Для населения изменений по обращениям в получении муниципальных услуг, помощи во взаимодействии с организациями не будет. Все это направлено на повышение эффективности решения вопросов местного значения».

Ирина Алексеевна добавила, что при преобразовании будет единый консолидированный бюджет. Это позволит оперативно и результативно решать поставленные задачи. А в подготовительной работе городской и районный муниципалитеты будут опираться на опыт коллег, которые уже прошли процедуру объединения в округа.

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На публичных слушаниях за предлагаемый проект решения Думы проголосовали 92 человека, один – против и трое воздержались. Теперь этот документ рассмотрят на ближайшем заседании городской Думы.