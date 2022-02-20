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Воскресенье, 20 февраля, 2022

В Скопине устранили аварию на водопроводе

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В Скопине устранили аварию на водопроводе

7info

Ремонтные работы на водопроводе в Скопине завершены, сообщила городская администрация.

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Магистральный водопровод был повреждён за стадионом «Торпедо».

— В настоящее время проводится заполнение системы, в ближайшее время будет осуществляться постепенная подача воды жителям, — сообщила администрация.

Ранее жители Скопина заявили о готовности перекрыть федеральную трассу.

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