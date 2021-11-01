В Скопине прошло спецгашение почтовой карточки в честь 125-летия со дня рождения композитора Новикова

В городе Скопин Рязанской области прошло спецгашение почтовой карточки в честь 125-летия со дня рождения композитора А.Г. Новикова. Гашение почтовых карточек было проведено специальным календарным штемпелем «Гордость земли Рязанской».

Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 125-летия со дня рождения композитора Анатолия Новикова, автора песни «Смуглянка» и многих других музыкальных произведений. Инициатором выпуска почтовых карточек, посвященных этой дате, выступила Почта России.

Церемония проходила в краеведческом музее города Скопин, где родился советский композитор, хоровой дирижёр, народный артист СССР А.Г. Новиков. Ее провели епископ Скопинский и Шацкий Питирим, начальник управления культуры и туризма администрации муниципального образования — городской округ город Скопин Марина Ретюнская и заместитель начальника Скопинского почтамта УФПС Рязанской области Галина Сычева.

По словам епископа Питирима «Почта России делает благое дело, прославляя знаменитых рязанцев. Сегодняшнее спецгашение является важным и почетным событием, которое подчеркивает значимость этой даты».

Начальник управления культуры и туризма Марина Ретюнская поблагодарила Почту за организацию уникального события.

Мы гордимся нашими известными земляками. Спецгашение почтовой продукции с их изображением имеет важное значение в развитии культуры области, так как житель любого уголка нашей земли может увидеть достопримечательности Рязанщины и знаменитых людей, тесно связанных с ней, — отметила она.

После проведения церемонии спецгашения каждый из гостей имел возможность сразу же отправить почтовую карточку своим знакомым и друзьям.