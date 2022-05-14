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Суббота, 14 мая, 2022

В Скопине 22-летний рабочий обокрал пункт приёма вторсырья

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В Скопине 22-летний рабочий обокрал пункт приёма вторсырья

Александр Ильин
арест

В Скопине Рязанской области полиция задержала 22-летнего рабочего, который подозревается в краже выручки и сотового телефона из пункта приема вторсырья, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Заявили рассказали, что из помещения пропал мобильный телефон и 13 тысяч рублей. Вместе с ними исчез и 22-летний помощник, который занимался транспортировкой тяжелых металлических изделий.

Выяснилось, что молодой человек причастен к краже. Предварительно, подозреваемый обиделся на работодателей из-за тяжёлых условий труда и решил украсть выручку и гаджет. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь, телефон же он сбыть не успел.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ.

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