В Скопине 22-летний рабочий обокрал пункт приёма вторсырья

В Скопине Рязанской области полиция задержала 22-летнего рабочего, который подозревается в краже выручки и сотового телефона из пункта приема вторсырья, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

- Реклама -

Заявили рассказали, что из помещения пропал мобильный телефон и 13 тысяч рублей. Вместе с ними исчез и 22-летний помощник, который занимался транспортировкой тяжелых металлических изделий.

Выяснилось, что молодой человек причастен к краже. Предварительно, подозреваемый обиделся на работодателей из-за тяжёлых условий труда и решил украсть выручку и гаджет. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь, телефон же он сбыть не успел.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ.