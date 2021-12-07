В синагоге ИК-6 Рязани провели молитву Главный раввин Вооруженных сил РФ и раввин Департамента ФЕОР по взаимодействию со ФСИН

Главный раввин Вооруженных сил РФ Аарон Гуревич и раввин Департамента ФЕОР по взаимодействию со ФСИН Ицхак Зильбер провели с иудейской общиной осужденных ИК-6 Рязани совместную молитву в синагоге исправительного учреждения, а также снабдили атрибутами к празднику Ханука, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Еврейские общественные деятели провели беседу с осужденными иудеями, отбывающими наказание в ИК-6, поздравили с праздником Ханука. В 2021 году его начало приходится на вечер 28 ноября, а окончание — на вечер 6 декабря.

На протяжении всех 8 дней праздника принято зажигать свечи в специальном праздничном подсвечнике в память о чуде, произошедшем в дни Хануки. Название праздника значит «освящение», «обновление».