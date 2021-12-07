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Вторник, 7 декабря, 2021
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В синагоге ИК-6 Рязани провели молитву Главный раввин Вооруженных сил РФ и раввин Департамента ФЕОР по взаимодействию со ФСИН

Александр Ильин
Фото: УФСИН России по Рязанской области

Главный раввин Вооруженных сил РФ Аарон Гуревич и раввин Департамента ФЕОР по взаимодействию со ФСИН Ицхак Зильбер провели с иудейской общиной осужденных ИК-6 Рязани совместную молитву в синагоге исправительного учреждения, а также снабдили атрибутами к празднику Ханука, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону. 

Еврейские общественные деятели провели беседу с осужденными иудеями, отбывающими наказание в ИК-6, поздравили с праздником Ханука. В 2021 году его начало приходится на вечер 28 ноября, а окончание — на вечер 6 декабря. 

На протяжении всех 8 дней праздника принято зажигать свечи в специальном праздничном подсвечнике в память о чуде, произошедшем в дни Хануки. Название праздника значит «освящение», «обновление». 

  • В синагоге ИК-6 Рязани провели молитву Главный раввин Вооруженных сил РФ и раввин Департамента ФЕОР по взаимодействию со ФСИН
  • В синагоге ИК-6 Рязани провели молитву Главный раввин Вооруженных сил РФ и раввин Департамента ФЕОР по взаимодействию со ФСИН

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