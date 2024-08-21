В Штабе общественной поддержки ЕР в Рязани прошли мероприятия, приуроченные ко Дню флага

21 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню флага Российской Федерации.

Воспитанники кадетских классов МБОУ «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» сделали рисунки, посвященные Российскому флагу и государственной символике. В своих работах ребята рассказали о любви к Родине, а также о том, с чем у них ассоциируется наша страна. Это Храм Василия Блаженного, Кремль, матрешки, медведи и голуби.

— Я нарисовала флаг, солнышко и путешествующего голубя. Флаг — это символ нашей страны, ее история и наше достояние, — рассказала учащаяся школы № 58 Ксения Дрынкина.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова отметила, что очень важно, как люди относятся к основным символам государства.

— На протяжении многих лет наш триколор помогает отстаивать независимость России. Граждане нашей страны любят флаг и относятся к нему, как к национальному достоянию. Это чувства нашли свое отражение и в детских рисунках, которые мы сегодня увидели на выставке, — отметила Татьяна Панфилова.

В рамках встречи Татьяна Панфилова вручила подарки всем юным художникам — пригласительные билеты от давнего друга и партнера Штаба общественной поддержки лазертаг-клуба «Аванпост».

После этого ребята написали письма для бойцов СВО, украсив их триколорами и государственными символами. В письмах ребята выразили слова поддержки нашим бойцам, пожелали им победы и скорейшего возвращения домой.

— Сейчас нашим бойцам необходима наша поддержка. Им нужно и важно знать, что вся страна ждет их домой с победой, живыми и здоровыми, — отметила кадет школы № 58 Анна Гришина.