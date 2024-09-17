Вторник, 17 сентября, 2024

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошёл урок ПДД для родителей

Автор: Алексей Самохин

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В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области в рамках партпроектов «Женское движение Единой России» и «Крепкая семья», а также в рамках Всероссийской общественной акции «Везу детей безопасно» прошел «Урок безопасности дорожного движения для родителей».

В мероприятии приняли участие сотрудники и представители родительских комитетов школ № 1, 6, 7, 13 г. Рязани, Дворца детского творчества, городской станции юных натуралистов.

Акция «Везу детей безопасно» была запущена 13 июня 2024 года. Главная цель акции — еще раз обратить внимание взрослых на важность безопасной перевозки детей как в семейном, так и в общественном транспорте.

Партнерами мероприятия выступили центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» и Госавтоинспекция УМВД России по Рязанской области.

Инспектор по пропаганде Госавтоинспекции по Рязанской области, капитан полиции Александра Тюрина рассказала, что с начала года в Рязанской области произошло 200 ДТП с участием несовершеннолетних. 9 детей погибли, 247 получили травмы различной степени тяжести. Большинство из этих детей были пассажирами.

В рамках «Урока безопасности дорожного движения для родителей» участникам мероприятия рассказали о том, как правильно подобрать и использовать автокресло, на что стоит ориентироваться при его выборе, а также наглядно продемонстрировали чем мы рискуем, игнорируя правила безопасной перевозки детей.

Методисты центра Евгения Михалина и Маргарита Гуткнехт рассказали присутствующим, что для приобщения ребенка к безопасному поведению на дорогах существует несколько принципов: последовательность, воспитание собственным примером, соответствие формы обучения возрасту ребенка, включенность обучения в контекст повседневной жизни.

Александра Тюрина отметила, что текущая неделя объявлена в России Неделей безопасности дорожного движения. В среду, 18 сентября, будет проходить Единый день дорожной безопасности.

— С родителями, педагогами, общественностью мы разговариваем на тему безопасности дорожного движения. Внимание взрослых в первую очередь обращается на безопасность детей в транспорте. И на сегодняшнем мероприятии акцент был сделан на том, что очень важно перевозить ребенка, соблюдая все правила. Детям нужна дополнительная защита и обеспечить ее в первую очередь должны взрослые, — подчеркнула инспектор.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошёл урок ПДД для родителей

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