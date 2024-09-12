В Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области прошел День Шацкого района

12 сентября в Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Шацкого района.

Со словами приветствия к гостям мероприятия обратилась заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

В торжественном открытии приняли участие заместитель министра территориальной политики Рязанской области Елена Матюхина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин, глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин.

В программе «Дня муниципалитета» были отражены моменты истории Шацка и Шацкого района с момента основания по настоящее время. В исполнении ведущих творческих коллективов, солистов и самодеятельных артистов Муниципального культурного центра прозвучали песни и стихи о Шацке.

Для гостей мероприятия было подготовлено множество интересных локаций.

На фотовыставке «Шацк ушедшего века» все желающие смогли познакомиться с историей Шацка конца XIX – начала XX века, узнать об исторических событиях и людях, которые оставили свой след в истории города.

Почувствовать атмосферу XIX века можно было посетив фотозону «Чаепитие по-купечески». Гости локации узнали о традициях купеческого чаепития и смогли попробовать пить чай из блюдечка, внакладку, вприкуску и вприглядку.

В рамках викторины «О Шацке и не только» прозвучали вопросы об истории и культуре Шацка и Рязани, которые помогли участникам лучше узнать эти города.

Этнографическая экспозиция «Казачий курень и казачье подворье» познакомила всех желающих с бытом и культурой казаков. Гостей ждала яркая и очень интересная интерактивная программа: показ старинного казачьего обряда сватовства.

В рамках мастер-класса «Душистый гобелен» мастерица научила гостей мероприятия травоткачеству и показала, как изготовить простейший ткацкий станок (рамку) и как с его помощью и подручного материала, например, различных трав, попробовать соткать гобелен.

На выставке живописных работ «Моя малая родина – Шацкий край» были представлены работы разных лет, посвященные природе и людям Шацкого края.

Для желающих подкрепиться и попробовать продукцию предприятий Шацкого района была организована гастрономическая выставка-дегустация «Ряд изобилия».