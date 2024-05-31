В шоу «Титаны» неожиданно вернётся выбывший участник

В воскресенье в 21.00 на ТНТ выйдет новый выпуск спортивного реалити «Титаны» (16+), в котором около сотни самых лучших российских спортсменов, отобранных нейросетью, будут бороться за звание титана и главный приз шоу 10 миллионов рублей. В этот раз 10 участников, показавших на прошлой неделе лучший результат, станут капитанами и отберут в свои команды лучших, по их мнению, спортсменов.

У каждого из капитанов своя тактика отбора: кто-то сделает ставку на силу и мощь, кто-то — на ловкость. Однако одна из команд окажется в меньшинстве из-за травмы спортсмена. Решение искусственного интеллекта удивит всех: на замену травмированному атлету в шоу «Титаны» вернётся один из участников, выбывших в первом выпуске проекта.

«Это просто пушка! Это человек с большой энергией, с большим опытом. Для нас было важно получить в команду такого человека», — обрадуется новобранцу триатлонистка Светлана Ушакова.

«Я очень рад, что вернулся. Судьба предоставила мне второй шанс. Я хочу доказать, что мой вылет был случайностью», — прокомментирует свой камбэк возвращенец.

Новое испытание снова заставит атлетов выкладываться на максимум. Однако даже этого иногда не будет хватать для того, чтобы успешно преодолеть челлендж от искусственного интеллекта. Три команды, которые лучше остальных справятся с заданием, получат преимущество в следующем туре. А остальным придется сразиться в жесткой борьбе за право остаться в проекте.