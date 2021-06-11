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Пятница, 11 июня, 2021
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В школы Рязани поставляли фальсифицированную продукцию – Россельхознадзор

7info
Изображение Couleur с сайта Pixabay
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям вместе с представителями прокуратуры Советского района Рязани проверили работу муниципального предприятия «Детское питание». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверяющие взяли пробы сыра, творога, сметаны, оценили, как на предприятии хранятся продукты. 

Четыре пробы молочных товаров не соответствовали требованиям закона. В них использованы не заявленные в составе немолочные виды сырья, консерванты, обнаружено снижение пищевой ценности. Поставляли продукты как рязанские предприятия, так и фирмы из других регионов. 

– Выданы предписания об отзыве декларации о соответствии на серийный выпуск подконтрольных товаров. Информация по факту реализации некачественной продукции была направлена в органы прокуратуры, полиции, – говорится в сообщении Россельхознадзора.

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