В школы Рязани поставляли фальсифицированную продукцию – Россельхознадзор

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Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям вместе с представителями прокуратуры Советского района Рязани проверили работу муниципального предприятия «Детское питание». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверяющие взяли пробы сыра, творога, сметаны, оценили, как на предприятии хранятся продукты.

Четыре пробы молочных товаров не соответствовали требованиям закона. В них использованы не заявленные в составе немолочные виды сырья, консерванты, обнаружено снижение пищевой ценности. Поставляли продукты как рязанские предприятия, так и фирмы из других регионов.