В школе №69 в Рязани открыли «Парту Героя»

Во вторник, 21 февраля, в рязанской школе №69 «Центр развития образования» торжественно открыли «Парту Героя» участнику СВО Гвардии лейтенанту Артёму Аркадьевичу Прокоповичу.

На мероприятии родные и близкие Артёма Прокоповича вспоминали его отзывчивость, благородство, доброту, верность долгу и принципам, стремление достигать поставленной цели. Об этом сообщили в администрации Рязани.

«Парта Героя» – ученическая парта, на которой размещена информация о заслуженном человеке, герое, вошедшем в историю Отечества или являющимся героем нашего времени, – пишет издательство «Пресса».