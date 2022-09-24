В Шиловском районе ветеран ВОВ проголосовала на референдуме о присоединении ЛНР к России

Уроженка Северодонецка, 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны, проголосовала на референдуме о присоединении ЛНР к России. Галина Дмитриевна Пергунова гостит у родственников в селе Берёзово в Шиловском районе с 2014 года.

Галина Дмитриевна окончила разведшколу в Курске и воевала на фронте партизанкой. Затем, уже в мирное время, преподавала в университете в Северодонецке. Однако родной город ей пришлось оставить.

Глава Шиловского района Владимир Луканцов рассказал, что Галина Дмитриевна — истинный патриот. Несмотря на возраст, у неё ясный ум и активная гражданская позиция.

Владимир Луканцов: «Она до сих пор занимается патриотическим воспитанием школьников, за что мы ей очень благодарны»

Узнав о референдуме о присоединении ЛНР к России, Галина Дмитриевна обратилась в избирательную комиссию и попросила провести голосование на дому. Самой женщине уже тяжело добираться до участка.

24 сентября члены комиссии референдума навестили ветерана, и она смогла сделать свой выбор. Об этом сообщает Телеграм канал Рязанский избирком.