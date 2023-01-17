В Шиловском районе убрали выброшенные к дороге трупы животных

Во вторник, 17 января, сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выехали на место обнаружения трупов мелкого рогатого скота в Шиловском районе. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

— Специалистами установлен факт нарушения ветеринарных правил в части утилизации биологических отходов. Трупы животных были сброшены в лесопосадке недалеко от перекрёстка автомобильной дороги, ведущей в рп. Сапожок, и федеральной трассы М5 «Урал», — говорится в сообщении.

Для уборки трупов и дезинфекции территории привлекли сотрудников Шиловской районной ветеринарной станции. Сейчас ищут людей, выкинувших трупы в неприспособленное место.

О случаях обнаружения фактов ненадлежащего размещения и утилизации биологических отходов рязанцев просят сообщать по телефону: 8-33.37.4912-59.