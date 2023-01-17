В Шиловском районе убрали выброшенные к дороге трупы животных

Во вторник, 17 января, сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выехали на место обнаружения трупов мелкого рогатого скота в Шиловском районе. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.
Для уборки трупов и дезинфекции территории привлекли сотрудников Шиловской районной ветеринарной станции. Сейчас ищут людей, выкинувших трупы в неприспособленное место.
О случаях обнаружения фактов ненадлежащего размещения и утилизации биологических отходов рязанцев просят сообщать по телефону: 8-33.37.4912-59.
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