Вторник, 17 января, 2023
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В Шиловском районе убрали выброшенные к дороге трупы животных

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Во вторник, 17 января, сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выехали на место обнаружения трупов мелкого рогатого скота в Шиловском районе. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

— Специалистами установлен факт нарушения ветеринарных правил в части утилизации биологических отходов. Трупы животных были сброшены в лесопосадке недалеко от перекрёстка автомобильной дороги, ведущей в рп. Сапожок, и федеральной трассы М5 «Урал», — говорится в сообщении.

Для уборки трупов и дезинфекции территории привлекли сотрудников Шиловской районной ветеринарной станции. Сейчас ищут людей, выкинувших трупы в неприспособленное место.

О случаях обнаружения фактов ненадлежащего размещения и утилизации биологических отходов рязанцев просят сообщать по телефону: 8-33.37.4912-59.

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