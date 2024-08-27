В Шиловском районе подрядчик сорвал срок при строительстве детского сада

В селе Мосолово Шиловского района подрядчик сорвал срок при строительстве детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Подрядчик должен был построить детский сад на 100 мест. Стоимость контракта составила более 200 миллионов рублей. Однако на момент проверки подрядчик выполнил только 88% работ.

В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а также внесла представление. Теперь, как отмечается, завершение работ будет находится на контроле прокуратуры района.