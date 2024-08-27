Вторник, 27 августа, 2024

В Шиловском районе подрядчик сорвал срок при строительстве детского сада

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

В селе Мосолово Шиловского района подрядчик сорвал срок при строительстве детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Подрядчик должен был построить детский сад на 100 мест. Стоимость контракта составила более 200 миллионов рублей. Однако на момент проверки подрядчик выполнил только 88% работ.

В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а также внесла представление. Теперь, как отмечается, завершение работ будет находится на контроле прокуратуры района.

В Шиловском районе подрядчик сорвал срок при строительстве детского сада

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