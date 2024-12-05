В Шиловском районе мужчина с топором напал на соседа

В селе Инякино Шиловского района 44-летний мужчина в нетрезвом виде угрожает зарубить топором своего 49-летнего соседа. Пишет пресс-служба региональной полиции в своем Telegram-канале.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники выехали на место, забрали 44-летнего жителя села в отдел полиции.

По предварительной информации, соседи собрались в гараже за выпивкой. В ходе распития алкогольных напитков мужчины поссорились, в результате хозяин гаража взял топор и угрожал собутыльнику. Мужчина испугался и ушел, после чего обратился в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.