В Шиловском районе мужчина и женщина похитили у пенсионера бензопилу

Шиловский районный суд признал виновными мужчину и женщину, которые украли бензопилу у пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В ноябре 2023 года 33-летний житель села Аладьино и 36-летняя жительница поселка Декабристы Сасовского района были в гостях у знакомого пенсионера. Из его дома они и похитили бензопилу.

Суд признал их виновными в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Одному из фигурантов назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно, второму — в виде 220 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.