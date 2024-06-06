Четверг, 6 июня, 2024

В Шацком районе у стен Николо-Чернеевского монастыря пройдет фестиваль казачьей культуры

Автор: Кристина Аманн

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Фото из группы Отдела культуры Шацкого района

В Шацком районе в селе Старочернеево состоится региональный фестиваль художественного творчества «О любви, о воле и казачьей доле». Об этом сообщается в группе Отдела культуры Шацкого района.

В программе праздника: показательные выступления Рязанского округа Донских казаков, гала-концерт, выставка-ярмарка, мастер-классы, интерактивная площадка «Казачье подворье» и многое другое.

А еще гости праздника смогут посетить этнографическую казачью площадку «Матвеева пустынь». Ее открыли у стен Николо-Чернеевского монастыря в 2022 году. Она представляет собой часть казачьего двора в теплое время года. Площадку открыли благодаря региональному проекту «Нарядная губерния».

Фестиваль «О любви, о воле и казачьей доле» состоится 15 июня, в субботу. Возрастное ограничение 0+

В ролике — этноплощадка «Матвеева пустынь»

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