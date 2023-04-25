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Вторник, 25 апреля, 2023

В Шацком районе Рязанской области загорелась грузовая ГАЗель

Источник: Издательство "Пресса"
Источник: Издательство "Пресса"

В районе деревни Мишутино Шацкого района 24 апреля произошло самовозгорание грузовой ГАЗели. Всё случилось на 338-м километре трассы М5 Урал, – пишет издательство «Пресса».

Дорожные инспекторы Шацка сообщили, что грузовик принадлежит супругам из Мордовии, которые ехали на работу в столицу, где занимались грузоперевозками.

За рулём находился мужчина 1977 года рождения. В боковом зеркале он заметил дым, идущий из-под кузова. Водитель остановил автомобиль, взял документы и необходимые вещи и вместе с женой выпрыгнул из кабины. Автомобиль вспыхнул за считанные секунды.

К месту ЧП выехали машины скорой помощи Шацкой межрайонной больницы и пожарной части №48 по Шацку и Шацкому району.

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