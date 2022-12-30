В Шацком районе произошло смертельное ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло 29 декабря в Шацком районе. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Примерно в 20.20 на 380-м километре автодороги М-5 «Урал» 62-летний житель города Новоульяновск, управляя автомобилем «ЗАЗ ШАНС», по предварительной информации, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с грузовым автомобилем «СКАНИЯ», за рулём большегруза находился 41-летний мужчина.

В результате происшествия водитель «ЗАЗ ШАНС» от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка.