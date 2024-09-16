Понедельник, 16 сентября, 2024

В Шацком районе отремонтировали мост через реку Тарадея

Автор: Кристина Аманн

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Фото: mintrans.ryazan.gov.ru

В Шацком районе завершился ремонт через реку Тарадея. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Железобетонный мост отремонтировали по проекту «Безопасные качественные дороги». Строители отремонтировали полотно и балки пролетного строения, уложили слой гидроизоляции и асфальтобетонное покрытие. Также они сделали разметку, установили новые дорожные знаки и ограждение.

Мост входит в состав региональной дороги Сапожок–Сараи–Шацк, связывающая районные центры, фермерские хозяйства, социальные учреждения. Также отмечается, что по этой дороге проходит часть школьного маршрута.

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