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Суббота, 15 мая, 2021
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В Северодвинске не нашлось желающих арендовать заброшенный Дом Пикуля

Елена Лобанова
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
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На среду, 12 мая, в Северодвинске назначили повторные торги на право заключения договора аренды Дома Пикуля (аренда «за рубль»). Однако заявки на участие в аукционе ни от кого не поступило. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Так как заявок не поступило, то и торги были признаны несостоявшимися. Несмотря на то, что Дом Пикуля является заброшенным зданием, его признали объектов культурного наследия. 

Мэрия города продолжает искать пути для использования здания. Так, в ближайшее время администрация направит запрос в Инспекцию по охране объектов культурного наследия для уточнения стоимости работ по консервации, ремонту, реставрации и приспособлению здания. 

Мэрия также напоминает, что продолжает принимать предложения северодвинцев по использованию Дома Пикуля.

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