В Северодвинске не нашлось желающих арендовать заброшенный Дом Пикуля

- Advertisement -

На среду, 12 мая, в Северодвинске назначили повторные торги на право заключения договора аренды Дома Пикуля (аренда «за рубль»). Однако заявки на участие в аукционе ни от кого не поступило. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Так как заявок не поступило, то и торги были признаны несостоявшимися. Несмотря на то, что Дом Пикуля является заброшенным зданием, его признали объектов культурного наследия.

Мэрия города продолжает искать пути для использования здания. Так, в ближайшее время администрация направит запрос в Инспекцию по охране объектов культурного наследия для уточнения стоимости работ по консервации, ремонту, реставрации и приспособлению здания.

Мэрия также напоминает, что продолжает принимать предложения северодвинцев по использованию Дома Пикуля.