В Сеть слили личные данные двух тысяч жителей Костромской области

В Роскомнадзоре и региональном УМВД проводят проверку по факту публикации в Интернете личных данных двух тысяч жителей Костромской области.

По предварительной версии, речь идет о людях, которые делали заказы в маркетплейсе Wildberries. Засветились ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и адреса проживания.

Как сообщает портал «Новые известия», базой данных уже воспользовались спамеры.

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В Роскомнадзоре пообещали рассмотреть заявление до 2 марта. Сейчас база данных недоступна для пользователей.