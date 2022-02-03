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Четверг, 3 февраля, 2022

В Сеть слили личные данные двух тысяч жителей Костромской области

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В Сеть слили личные данные двух тысяч жителей Костромской области

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В Роскомнадзоре и региональном УМВД проводят проверку по факту публикации в Интернете личных данных двух тысяч жителей Костромской области.

По предварительной версии, речь идет о людях, которые делали заказы в маркетплейсе Wildberries. Засветились ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и адреса проживания.

Как сообщает портал «Новые известия», базой данных уже воспользовались спамеры.

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В Роскомнадзоре пообещали рассмотреть заявление до 2 марта. Сейчас база данных недоступна для пользователей.

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