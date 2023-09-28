В селе Павелец Скопинского района завершается ремонт дороги

В р. п. Павелец Скопинского района Рязанской области завершается ремонт еще одной дороги общего пользования. Об этом сообщила администрация района.

Дорожное полотно по улице Кировской протяженностью 1 км 821 м до сего дня не знавшее твердого покрытия будет выполнено в щебне. Средства на строительные работы в размере 2 млн. 636 тыс. руб. выделены из дорожного фонда Павелецкого городского поселения.

Ремонт дороги ведет «Тульская строительная автомобильная колонна». Уже проделана большая часть намеченных работ — нарезано корыто, уложен песчаный слой и щебень крупной и мелкой фракций. На сегодняшний день на данном участке спецтехникой выравнивается поверхность дороги.

— Подрядчик зашел на дорогу 10 сентября и уже в течение двух дней ремонт дороги будет полностью завершен. Стоит отметить, что все намеченные работы дорожники выполняют качественно и слаженно, укладываясь в намеченные сроки. В ближайшее время для удобства жителей вдоль отремонтированной дороги обустроим дополнительную площадку под мусорные контейнеры. В планах на будущий год ремонт дорог по улицам Советской и Мичуринской, — прокомментировал ход работ глава Павелецкого городского поселения Николай Жарков.