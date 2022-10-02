Воскресенье, 2 октября, 2022
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В Сельцах образовалась большая пробка из машин

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Большая автомобильная пробка образовалась днём 2 октября на въезде в населённый пункт Сельцы в Рыбновском районе. Видео опубликовано в группе «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР».

Автор записи сообщает, что за 10 минут до съёмки на этом месте никого не было. Также, по его словам, на дороге застрял «Камаз».

— В Сельцы пробка. Авто лучше оставлять дальше, — пишет пользователь ВК.

В сельцах находится учебный центр ВДВ, куда отправились мобилизованные рязанцы. Вероятно, в воскресенье люди хотели увидеться с родственниками, попавшими под частичную мобилизацию.

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