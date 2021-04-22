В СберБанк Онлайн аккуратные водители могут оформить «Сберкаско 2.0» со скидкой 30%

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В СберБанк Онлайн появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование». «Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора.

В декабре 2020 года «Сбербанк страхование» предложила клиентам мини-каско — программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит «Сберкаско 2.0» — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчёте стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. «Сберкаско 2.0» можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте «Сбербанк страхования».

Михаил Волков, генеральный директор СК «Сбербанк страхование»

Каско поможет сохранить нервы автовладельца в ситуациях, на которые он не может повлиять: отсутствие у виновника аварии ОСАГО, поцарапанный в дворе бампер, разбитое камнем из-под колес лобовое стекло. При этом даже самый аккуратный водитель и сам не застрахован от оплошностей и может случайно повредить автомобиль. Тем более, оформить полис через приложение СберБанк Онлайн очень просто, а чтобы получить скидку 30%, нужно загрузить предыдущий полис каско, при условии, что по нему не было убытков.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк

Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колёс и других частей.

Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.