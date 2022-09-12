В Сасовском районе остановили нетрезвого водителя мопеда

В Сасовском районе дорожные инспекторы остановили нетрезвого 43-летнего водителя мопеда. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Сотрудники экипажа ДПС ГИБДД остановили для проверки мопед «Ягуар». У водителя были характерные признаки алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у мужчины обнаружили 0,418 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. Санкция по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС от полутора до двух лет.

По статье 264.1 УК РФ, за повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит не административное, а уголовное наказание.

За такое нарушение предусмотрен штраф в 200-300 тысяч рублей. Также используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.