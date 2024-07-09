В Сасовском округе приостановят подачу газа

Приостановка подачи газа запланирована в Сасовском муниципальном округе Рязанской области. Об этом сообщила ВКонтакте местная администрация.
Причина отключения — проведение филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ремонтных работ на газораспределительной станции.
Газа не будет с 14 часов 15 июля до полуночи 20 июля в следующих населённых пунктах:
село Кошибеево
село Демушкино
село Рожково
село Шевали-Майданы
деревня Трудолюбовка
посёлок Кустарёвка
деревня Верхне-Никольское
село Барашево
село Поляки-Майданы.