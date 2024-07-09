В Сасовском округе приостановят подачу газа

Приостановка подачи газа запланирована в Сасовском муниципальном округе Рязанской области. Об этом сообщила ВКонтакте местная администрация.

Причина отключения — проведение филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ремонтных работ на газораспределительной станции.

Газа не будет с 14 часов 15 июля до полуночи 20 июля в следующих населённых пунктах:

село Кошибеево

село Демушкино

село Рожково

село Шевали-Майданы

деревня Трудолюбовка

посёлок Кустарёвка

деревня Верхне-Никольское

село Барашево

село Поляки-Майданы.