Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

В Сасово прошла традиционная встреча следователей с воспитанниками реабилитационного центра

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Следователи поздравили с Новым годом воспитанников Сасовского реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Каждая встреча проходит в тёплой дружеской атмосфере и наполнена новыми впечатлениями от спортивных мероприятий, новых экскурсий, весёлых праздников. Сотрудники СК раскрывают секреты работы следователя и чудеса криминалистической техники.

В Сасово прошла традиционная встреча следователей с воспитанниками реабилитационного центра

Воспитанники центра пригласили сотрудников следственного отдела на новогоднее костюмированное представление, в котором выступили главными организаторами и актёрами.

Программа праздника была насыщенной – новогодние песни, хоровод, ожившие герои любимых книг детства, конкурсы и стихи. Яркие позитивные эмоции ещё больше сблизили шефов с ребятами.

Офицеры поблагодарили детей за подаренную сказку, поздравили их с Новым годом и пожелали отличного настроения и новых творческих успехов, а также вручили подарки.

Отдельную благодарность выразили руководителю и педагогическому коллективу центра за искренне участие в судьбе ребят и атмосферу домашнего уюта.

В Сасово прошла традиционная встреча следователей с воспитанниками реабилитационного центра

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