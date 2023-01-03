В Сасово прошла традиционная встреча следователей с воспитанниками реабилитационного центра

Следователи поздравили с Новым годом воспитанников Сасовского реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Каждая встреча проходит в тёплой дружеской атмосфере и наполнена новыми впечатлениями от спортивных мероприятий, новых экскурсий, весёлых праздников. Сотрудники СК раскрывают секреты работы следователя и чудеса криминалистической техники.

Воспитанники центра пригласили сотрудников следственного отдела на новогоднее костюмированное представление, в котором выступили главными организаторами и актёрами.

Программа праздника была насыщенной – новогодние песни, хоровод, ожившие герои любимых книг детства, конкурсы и стихи. Яркие позитивные эмоции ещё больше сблизили шефов с ребятами.

Офицеры поблагодарили детей за подаренную сказку, поздравили их с Новым годом и пожелали отличного настроения и новых творческих успехов, а также вручили подарки.

Отдельную благодарность выразили руководителю и педагогическому коллективу центра за искренне участие в судьбе ребят и атмосферу домашнего уюта.