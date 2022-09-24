В Сасово остановили пьяного водителя

В городе Сасово дорожные инспекторы остановили нетрезвого водителя. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Экипаж ДПС ГИБДД остановил для проверки ВАЗ возле дома 7 по улице Островитянова в Сасово. Выявив признаки алкогольного опьянения у водителя, мужчине предложили пройти освидетельствование. У мужчины выявили 0,936 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили административный протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами от полутора до двух лет.

В ведомстве напомнили, что за повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание.

Сумма штрафа за это нарушение – 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.