Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Сасово на пешеходном переходе легковушка сбила подростка

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Источник: Издательство "Пресса"

В Сасово 16-летний подросток пострадал от наезда отечественной легковушки. Предварительные подробности сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло 5 октября около 19:15 на улице Деповской в Сасово. За рулём ВАЗ-21093 находился 74-летний мужчина. 16-летний подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Начальник отделения ГИБДД МО МВД Сасовский Анатолий Зеленин отметил, что при аварии несовершеннолетний получил ушиб правого бедра. После оказания ему медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

По факту произошедшего проводится проверка.

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