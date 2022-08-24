В Сасово местный житель украл и сдал в пункт приёма чермета задний мост от «шестёрки»

Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии совместно с полицейскими.

В дежурную часть МО МВД Сасовский поступило заявление от работника автосервиса о краже заднего моста от ВАЗ-2106.

Полицейские и росгвардейцы установили и задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый местный житель 1999 года рождения.

Мужчина пробрался на автосервис ранним утром и вынес задний мост от «шестёрки» с приводами колёс. Подозреваемый сдал похищенное в пункт приёма чёрных металлов, а полученные деньги потратил.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину, – сообщает пресс-служба Росгвардии.