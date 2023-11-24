В Сасове женщина украла у пенсионеров деньги и потратила их на алкоголь

В Сасове Рязанской области женщина ограбила дом пенсионеров и потратила украденные деньги на алкоголь в кафе.

В полицию обратилась 55-летняя местная жительница и сообщила, что ночью у нее украли 11 500 рублей.

Служащие предположили, что преступник мог пробраться в жилище через окно на террасе, а хозяева дома, страдающие от ряда заболеваний, не заметили присутствия в доме постороннего.

В одном из кафе города полицейским рассказали о незнакомке, которая тратит большие суммы на спиртное. Женщину нашли и задержали. Ей оказалась 35-летняя жительница Мордовии, которая проживает у знакомых в Сасове.

Преступница узнала о семье пенсионеров, которые серьезно больны и проживают в доме одни, и предположила, что те не заметят, если ночью к ним в дом проберется посторонний.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.