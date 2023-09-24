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В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»

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Фото: страница Евгении Рубцовой ВК

В городе Сасово Рязанской области торжественно открыли новый детский сад «Красная шапочка», сообщила ВКонтакте глава администрации Евгения Рубцова.

Первых воспитанников дошкольное учреждение приняло несколько дней назад. Торжественное открытие с участием министра сельского хозяйства региона Дмитрия Филиппова прошло 22 сентября.

По словам Рубцовой, детский сад удалось построить благодаря участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Мэр Сасова поблагодарила людей, внёсших вклад в строительство.

— Обязательно будем участвовать в программе ещё. Уже сейчас продумываем, с какими проектами заявимся на конкурсный отбор в следующем году, уже в составе Сасовского муниципального округа, — написала Евгения Рубцова.

В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»
В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»
В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»
В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»
В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»

Фото: страница Евгении Рубцовой ВК

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