В Сасове открыли новый детский сад «Красная шапочка»

В городе Сасово Рязанской области торжественно открыли новый детский сад «Красная шапочка», сообщила ВКонтакте глава администрации Евгения Рубцова.
Первых воспитанников дошкольное учреждение приняло несколько дней назад. Торжественное открытие с участием министра сельского хозяйства региона Дмитрия Филиппова прошло 22 сентября.
По словам Рубцовой, детский сад удалось построить благодаря участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Мэр Сасова поблагодарила людей, внёсших вклад в строительство.
Фото: страница Евгении Рубцовой ВК