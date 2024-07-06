Суббота, 6 июля, 2024

В Сасове ночью сгорели два автомобиля

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ИД «Пресса»

В ночь на 6 июля в Сасове произошёл пожар, сообщает сайт ИД «Пресса».

Примерно в три часа ночи во дворе дома № 31 в микрорайоне «Южный» сгорели два автомобиля: Skoda Octavia и Fiat Albea.

Как сообщили пожарные, сначала загорелся Skoda Octavia, затем огонь перекинулся на Fiat Albea, который был припаркован рядом. На место происшествия выезжала одна пожарная машина и четыре человека личного состава. В 03:15 пожар был полностью потушен.

По предварительной информации полиции, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Пострадавших в результате пожара нет.

Владельцами автомобилей оказались местные жители в возрасте 47 и 67 лет.

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