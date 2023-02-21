В Сасове губернатор Малков торжественно открыл первичное отделение «Движения Первых»

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в город Сасово принял участие в торжественном открытии первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

— «Движение Первых» развивается и растет. К нему присоединяются неравнодушные ребята, патриоты, активисты, волонтеры – все те, кто хочет развиваться и приносить пользу обществу, – сказал глава региона Павел Малков, обращаясь к членам нового первичного отделения. – Не бойтесь проявлять инициативу. Предлагайте, творите, мечтайте, делайте! У вас все обязательно получится».

Губернатор напомнил, что наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи возглавил президент России Владимир Путин, и подчеркнул, что развитию молодежной политики сейчас уделяется самое пристальное внимание государства. В Рязанской области оказывается вся необходимая поддержка работе в этом направлении, в том числе развитию «Движения первых». Павел Малков оставил автограф на эмблеме движения, которая станет первым экспонатом музея, создаваемого в первичном отделении.

Первичное отделение «Движения первых» открылось на базе сасовского Центра дополнительного образования, который в прошлом году был серьезно обновлен. За счет переезда в другое реконструированное здание площадь Центра выросла в 2 раза. Работы велись в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На ремонт и оснащение оборудованием было выделено 149,7 млн рублей.

Губернатор Павел Малков осмотрел Центр дополнительного образования. В нем есть актовый зал с современной аппаратурой, учебные кабинеты, физико-математическая, инженерная и языковая лаборатории, танцевальный зал. В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы по ИТ-технологиям, программированию, проектированию, моделированию, конструированию, хореографии, музыке, изобразительному искусству. Особое внимание уделяется работе с одаренными детьми.