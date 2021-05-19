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Среда, 19 мая, 2021
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В Сараях планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс

Елена Лобанова
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В Сараях планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сказал Николай Любимов во время поездки в муниципалитет в среду, 19 мая. 

Губернатор подчеркнул, что проектно-сметная документация с заключением экспертизы уже есть. Осталось лишь включить объект в программу и начать строительство. 

— ФОК в Сараях у нас на первом месте, этот вопрос мы решим обязательно, – отметил Николай Любимов. 

Глава региона также рассказал, что в следующем году в поселке реконструируют стадион и создадут новый ФАП в селе Муравлянка. 

Местные жители поведали, что дом культуры в селе Желобово находится в одном здании с библиотекой. Данное строение нуждается в капитальном ремонте. Уже изготовлен проект с положительным заключением экспертизы и подана заявка в минкультуры Рязанской области.

Николай Любимов отметил, что капитальный ремонт будет проведен в 2022 году по программе «Развитие культуры и туризма» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

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