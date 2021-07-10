В Саратовской области мать выкинула новорожденного в пакете на улицу

- Advertisement -

В пятницу, 9 июля, в Саратовской области мать выкинула новорожденного мальчика в пакете на улицу. Об этом сообщает Life.

Малыша обнаружили в Энгельсе рано утром. Горожанка проходила мимо дома №95а по улице Фридриха Энгельса. В какой-то момент женщина услышала плач младенца. Она пошла на звук и вскоре нашла его источник. В брошенном пакете лежал малыш.

Ребенка госпитализировали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка).