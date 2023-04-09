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Воскресенье, 9 апреля, 2023
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В Саратове умерла 5-летняя девочка, попавшая в больницу с гриппом

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На контроле прокуратуры Саратовской области находятся расследование уголовного дела по факту смерти 5-летней девочки, сообщил телеграм-канал пресс-службы ведомства.

По версии следствия, в марте ребёнок заболел гриппом, когда самочувствие ухудшилось, девочку доставили в больницу Саратова, где пациентка скончалась.

СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Его расследование контролирует прокуратура.

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