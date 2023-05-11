В Саратове пассажир напал на таксиста с электрошокером

В Саратове возбуждено уголовное дело после нападения на таксиста, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 55-летний житель поселка Солнечный. По словам мужчины, около 6 утра он приехал на вызов. Через некоторое время к нему подошел клиент и сказал, что ждал его у другого дома.

Между водителем и пассажиром произошла ссора, во время которой таксист получил два удара электрошокером.

По подозрению в совершении нападения задержан 26-летний житель Волжского района. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражу.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.