Четверг, 11 мая, 2023

В Саратове пассажир напал на таксиста с электрошокером

7info
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В Саратове возбуждено уголовное дело после нападения на таксиста, сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратился 55-летний житель поселка Солнечный. По словам мужчины, около 6 утра он приехал на вызов. Через некоторое время к нему подошел клиент и сказал, что ждал его у другого дома.

Между водителем и пассажиром произошла ссора, во время которой таксист получил два удара электрошокером. 

По подозрению в совершении нападения задержан 26-летний житель Волжского района. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражу.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. 

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