В Саратове охранники грубо вышвырнули эмоциональную пенсионерку на улицу

Следователи начали проверку после публикации видео, на котором служба охраны грубо обошлась с пожилой женщиной в почтовом отделении Заводского района Саратова, пишет Взгляд-инфо.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. По предварительной версии, в отделение пришла пенсионерка, которая вела себя эмоционально. Она не реагировала на просьбы работников покинуть помещение.

В итоге на место происшествия прибыли сотрудники службы охраны, один из которых схватил пожилую женщину, заломал ей руку и вытолкал в коридор на пол. В итоге она ударилась головой.

Охранники отреагировали грубостью на попытки других посетителей вступиться за пострадавшую. Очевидцы утверждает, что она «явно была не в своем уме, но никакой агрессии не проявляла, а всего лишь разговаривала вслух обо всем». Горожане считают произошедшее превышением должностных обязанностей

Следствие даст объективную юридическую оценку произошедшего и примет соответствующее процессуальное решение.