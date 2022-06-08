В Саратове обнаружили замурованное в бетон тело пропавшей 20-летней девушки

В Саратове в подвале одного из гаражей кооператива «Юбилей» обнаружили замурованное в бетон тело пропавшей 20-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

На трупе девушки, которая пропала без вести 6 июня 2022 года, имелись множественные телесные повреждения в области головы. Тело извлекли сотрудники городской службы спасения и передали его оперативно-следственной группе.

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).