20.7 C
Рязань
Среда, 8 июня, 2022

В Саратове обнаружили замурованное в бетон тело пропавшей 20-летней девушки

spot_img
Александр Ильин

В Саратове обнаружили замурованное в бетон тело пропавшей 20-летней девушки

В Саратове в подвале одного из гаражей кооператива «Юбилей» обнаружили замурованное в бетон тело пропавшей 20-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

На трупе девушки, которая пропала без вести 6 июня 2022 года, имелись множественные телесные повреждения в области головы. Тело извлекли сотрудники городской службы спасения и передали его оперативно-следственной группе.

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7