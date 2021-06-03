15.4 C
Рязань
Четверг, 3 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Саратове многодетная мать убила подругу и ее маленькую дочь

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Саратове многодетную мать подозревают в двойном убийстве. Женщина работает учителем физкультуры в местном лицее. Об этом сообщает РЕН ТВ

Все произошло 29 ноября 2020 года в квартире по улице Чернышевского. Мужчина пришел в дом к своей 38-летней дочери и нашел там два трупа. Женщина и ее трехлетняя дочь были зарезаны. На их телах нашли множественные ножевые ранения. 

Подозреваемой стала 54-летняя местная жительница. Следователи выяснили, что в тот день она пришла в гости к подруге и между ними возникла ссора. Учительница схватила нож и набросилась на взрослую женщину. После двойного убийства она похитили украшения и банковскую карту, с которой сняла 70 000 рублей. 

Против женщины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]