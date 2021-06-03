В Саратове многодетная мать убила подругу и ее маленькую дочь

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В Саратове многодетную мать подозревают в двойном убийстве. Женщина работает учителем физкультуры в местном лицее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 29 ноября 2020 года в квартире по улице Чернышевского. Мужчина пришел в дом к своей 38-летней дочери и нашел там два трупа. Женщина и ее трехлетняя дочь были зарезаны. На их телах нашли множественные ножевые ранения.

Подозреваемой стала 54-летняя местная жительница. Следователи выяснили, что в тот день она пришла в гости к подруге и между ними возникла ссора. Учительница схватила нож и набросилась на взрослую женщину. После двойного убийства она похитили украшения и банковскую карту, с которой сняла 70 000 рублей.

Против женщины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.