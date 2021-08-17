В Саранске мужчина за 10 тысяч рублей ударил знакомого ножом

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В Саранске 32-летний житель Ягла ударил своего знакомого ножом в кафе. Сделал он это из-за того, что проиграл спор на 10 тысяч рублей.

Осужденный сидел у себя дома с гостями и выпивал спиртные напитки. В ходе беседы завязался спор, на победу в котором поставили 10 тысяч рублей. Хозяин квартиры проиграл сумму и отдал ее.

Расстроившись из-за потери денег, мужчина ушел в кафе, где продолжил распивать алкоголь в одиночестве. Позже в заведение подошли и гости. Один из них остался на улице.

Проигравший разозлился и вышел к нему, после чего завязался конфликт. Ссора закончилась дракой, где осужденного ударили кулаком в лицо, а тот потерпевшего ножом в спину. Выбив нож из рук преступника, пострадавший утянул его в кафе.

Посетители, увидев случившееся, вызвали полицию и скорую помощь.

Суд назначил преступнику один год лишения свободы в колонии общего режима, сообщает МВД по республики Мордовия.