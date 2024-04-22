В Сараевском районе впервые чипируют карпов

В рыбхозе «Пара» Сараевского района началась чипизация племенного карпа. Эта процедура здесь проходит впервые. Об это пишет ИД «Пресса».

По словам заместителя генерального директора Дениса Богданова, чипирование рыб сегодня считается современным и точным методом идентификации. Он позволяет детально отслеживать все изменения рыб-производителей, что поможет улучшить селекционную работу.

Рыбам вживляют под кожу микрочип с индивидуальным номером. Затем с его помощью специалисты будут наблюдать за ростом ии развитием карпа.