В Сараевском районе умер 101-летний ветеран ВОВ

В селе Можары Сараевского района Рязанской области скончался 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Тарасов.

Ветеран ушёл из жизни в понедельник, 18 сентября, сообщает сайт ИД «Пресса».

Михаил Иванович родился в деревне Кочемары Касимовского района. В армию ушёл через 2 дня после начала войны, служил в зенитно-пулемётном полку. Победу встретил в Берлине.

Тарасов прожил трудовую жизнь в родном селе, 23 года назад, когда мужчине стало тяжело справляться с хозяйством, переехал к дочери в Можары.