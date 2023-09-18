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В Сараевском районе умер 101-летний ветеран ВОВ

7info
Фото: ИД «Пресса»

В селе Можары Сараевского района Рязанской области скончался 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Тарасов.

Ветеран ушёл из жизни в понедельник, 18 сентября, сообщает сайт ИД «Пресса».

Михаил Иванович родился в деревне Кочемары Касимовского района. В армию ушёл через 2 дня после начала войны, служил в зенитно-пулемётном полку. Победу встретил в Берлине.

Тарасов прожил трудовую жизнь в родном селе, 23 года назад, когда мужчине стало тяжело справляться с хозяйством, переехал к дочери в Можары.

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