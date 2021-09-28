В Сараевском районе сгорела баня и моторная лодка

Утром во вторник, 28 сентября, в селе Новобокино, Сараевского района сгорела частная баня и находившаяся рядом лодка с мотором. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сообщение о пожаре поступило в 5:00 утра. На место происшествия выехало два пожарных расчёта. На помощь также приехал трактор с водой из местного предприятия.

Огонь уничтожил баню, повредил крышу гаража и испортил имущество хозяев, в том числе моторную лодку.

Уточняется, что баню топили вчера вечером. Когда владельцы уходили, всё было в порядке.