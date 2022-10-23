В Сараевском районе Рязанской области ищут пропавшую пенсионерку

В селе Сысои Сараевского района пропала 75-летняя женщина. Пост появился 22 октября в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение Русаковой Раисы Алексеевны 1946 года рождения неизвестно с 18 октября — в тот день пожилая женщина ушла в лес и не вернулась.

Приметы: рост 175 сантиметров, полного телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-зелёные.

Одежда: красно-чёрная кофта, зелёный халат, чёрная обувь, голубой платок.

Всех, кто обладает любой информацией о возможном местонахождении пропавшего человека, просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг Ольга Герда, телефон 8 (905) 692-78-87.

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