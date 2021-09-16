В Сараевском районе осудили мать, которая несколько лет не платила алименты

Сараевский районный суд вынес приговор 37-летней матери троих детей, которая накопила миллионный долг по алиментам. Об этом сообщает МК.

Женщину лишили родительских прав ещё в 2017 году и обязали выплачивать алименты, однако она не спешила это делать. За нарушение закона её неоднократно привлекали к ответственности, в последний раз — лишили свободы на 2 месяца и 20 дней. В итоге к 2021 году она накопила долг по алиментам почти в 1 млн. рублей.

Суд приговорил женщину к 4 месяцам условного заключения по ч.1 ст.157 УК РФ.