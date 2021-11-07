В Сапожковском районе простились с Виктором Боярченковым

В воскресенье, 7 ноября, в Сапожке простились с главой администрации района Виктором Боярченковым, сообщает ИД “Пресса”.
Церемония прощания прошла в районном доме культуры «Надежда». С Виктором Боярченковым приехали проститься губернатор региона Николай Любимов, депутат Госдумы РФ Дмитрий Хубезов, руководители районов области, родные и близкие покойного, а также местные жители.
Виктора Боярченкова похоронили на сапожковском городском кладбище.
Напомним, глава района скончался в пятницу, 5 ноября, в возрасте 54 лет.