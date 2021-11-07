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Воскресенье, 7 ноября, 2021
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В Сапожковском районе простились с Виктором Боярченковым

Александр Ильин
Фото: Администрация муниципального образования - Сапожковский муниципальный район Рязанской области

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В воскресенье, 7 ноября, в Сапожке простились с главой администрации района Виктором Боярченковым, сообщает ИД “Пресса”. 

Церемония прощания прошла в районном доме культуры «Надежда». С Виктором Боярченковым приехали проститься губернатор региона Николай Любимов, депутат Госдумы РФ Дмитрий Хубезов, руководители районов области, родные и близкие покойного, а также местные жители.

“Большая утрата, что он ушел молодым. Он родился в Сапожке, жил здесь, работал, делал все возможное для людей, делал, чтобы район становился лучше”, — сказал Любимов. 

Виктора Боярченкова похоронили на сапожковском городском кладбище.

Напомним, глава района скончался в пятницу, 5 ноября, в возрасте 54 лет.

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